Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de Puits Hervé Route du Puits Hervé Erdre-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de Puits Hervé Route du Puits Hervé Erdre-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de Puits Hervé

Route du Puits Hervé Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la chapelle du Puits Hervé de Brain-sur-Longuenée lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Maraudière Route du Puits Hervé

Petit oratoire daté du 16ème siècle. Chapelle qui marque sans doute le passage de saint Hervé dans la région

Samedi et dimanche // 9h à 18h

Visite libre

Gratuit .

Route du Puits Hervé Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 20 98

English :

Discover the Puits Hervé chapel in Brain-sur-Longuenée during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kapelle Puits Hervé in Brain-sur-Longuenée während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la cappella Puits Hervé a Brain-sur-Longuenée durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la capilla Puits Hervé de Brain-sur-Longuenée durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de Puits Hervé Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Anjou bleu