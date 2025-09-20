Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Cordeliers Crest

Chapelle des Cordeliers Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite sous forme de saynètes sur l’évolution de la chapelle au niveau architectural et humain, de sa création à nos jours. Plusieurs séquences tout au long du week-end sauf durant les concerts.

Chapelle des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10

English :

Visit in the form of playlets on the chapel?s architectural and human evolution, from its creation to the present day. Several sequences throughout the weekend, except during the concerts.

German :

Besichtigung in Form von Sketchen über die Entwicklung der Kapelle auf architektonischer und menschlicher Ebene von ihrer Entstehung bis heute. Mehrere Sequenzen während des gesamten Wochenendes außer während der Konzerte.

Italiano :

Visita in forma di schizzi sull’evoluzione architettonica e umana della cappella, dalla sua creazione ai giorni nostri. Diverse sequenze durante tutto il fine settimana, tranne durante i concerti.

Espanol :

Visita en forma de bocetos de la evolución arquitectónica y humana de la capilla, desde su creación hasta nuestros días. Varias secuencias a lo largo del fin de semana, excepto durante los conciertos.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Cordeliers Crest a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme