Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents blancs

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2025-09-20

Villeneuve connu deux confréries de pénitents, les bleus à partir de 1611 et les blancs en 1657. La chapelle des Pénitents bleus, anciennement située rue du Puits-Couleau, a été démolie au début du 20ème siècle. En revanche, la chapelle des Pénitents blancs existe toujours …

Visite libre.

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents blancs

Villeneuve has been home to two brotherhoods of penitents, the Pénitents bleus from 1611 and the Pénitents blancs from 1657. The Pénitents bleus chapel, formerly on rue du Puits-Couleau, was demolished in the early 20th century. The white Penitents’ chapel, on the other hand, still exists…

Free admission.

German : Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents blancs

Villeneuve kannte zwei Bruderschaften von Büßern, die blauen ab 1611 und die weißen ab 1657. Die Kapelle der blauen Büßer, die sich früher in der Rue du Puits-Couleau befand, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts abgerissen. Die Kapelle der weißen Büßer existiert hingegen noch …

Freie Besichtigung.

Italiano :

Villeneuve aveva due confraternite di penitenti, quella blu dal 1611 e quella bianca dal 1657. La cappella dei Penitenti blu, un tempo situata in rue du Puits-Couleau, è stata demolita all’inizio del XX secolo. Tuttavia, la cappella dei Penitenti bianchi esiste ancora…

Ingresso libero.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents blancs

Villeneuve contaba con dos cofradías de penitentes, la de los penitentes azules desde 1611 y la de los penitentes blancos desde 1657. La capilla de los Penitentes azules, situada antiguamente en la rue du Puits-Couleau, fue demolida a principios del siglo XX. Sin embargo, la capilla de los Penitentes blancos sigue existiendo…

Entrada gratuita.

