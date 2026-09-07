Journées européennes du patrimoine, chapelle d’Etival-en-Charnie, Chemiré-en-Charnie
samedi 19 septembre 2026 · chapelle d'Etival-en-Charnie · Chemiré-en-Charnie
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre chapelle d’Etival-en-Charnie Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Transept nord de l’ancienne église abbatiale Notre-Dame d’Etival-en-Charnie, XIIe siècle.
chapelle d’Etival-en-Charnie Chemiré-en-Charnie Chemiré-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire https://chemirepatrimoine.org/ Transept nord de l’ancienne église abbatiale Notre-Dame d’Etival-en-Charnie, XIIe siècle
Transept nord de l’ancienne église abbatiale Notre-Dame d’Etival-en-Charnie, XIIe siècle.
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