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Journées européennes du patrimoine, chapelle d’Etival-en-Charnie, Chemiré-en-Charnie

samedi 19 septembre 2026 · chapelle d'Etival-en-Charnie · Chemiré-en-Charnie

Journées européennes du patrimoine, chapelle d’Etival-en-Charnie, Chemiré-en-Charnie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
chapelle d'Etival-en-Charnie
Adresse
Chemiré-en-Charnie
Ville
72540 Chemiré-en-Charnie
Département
Sarthe

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre chapelle d’Etival-en-Charnie Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Transept nord de l’ancienne église abbatiale Notre-Dame d’Etival-en-Charnie, XIIe siècle.

chapelle d’Etival-en-Charnie Chemiré-en-Charnie Chemiré-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire https://chemirepatrimoine.org/ Transept nord de l’ancienne église abbatiale Notre-Dame d’Etival-en-Charnie, XIIe siècle
Transept nord de l’ancienne église abbatiale Notre-Dame d’Etival-en-Charnie, XIIe siècle.

©Chemiré Patrimoine

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