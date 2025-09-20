Journées Européennes du Patrimoine Chapelle d’Etival-en-Charnie Chemiré-en-Charnie
Journées Européennes du Patrimoine Chapelle d’Etival-en-Charnie
Chemiré-en-Charnie Sarthe
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Venez visiter la chapelle d’Etival-en-Charnie.
Visite libre.
Découvrez les peintures murales nouvellement restaurées !
Samedi 20 14h 17h30
Dimanche 21 10h 12h / 14h 17h30 .
Chemiré-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60
English :
Come and visit the chapel at Etival-en-Charnie.
German :
Besuchen Sie die Kapelle von Etival-en-Charnie.
Italiano :
Venite a visitare la cappella di Etival-en-Charnie.
Espanol :
Ven a visitar la capilla de Etival-en-Charnie.
