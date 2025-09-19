Journées Européennes du Patrimoine chapelle d’Obersteigen Wangenbourg-Engenthal

2 rue de la chapelle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19 09:00:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition « Les petits monuments d’Obersteigen clin d’œil de l’Histoire des habitants » à la chapelle d’Obersteigen. Visitez la chapelle, le jardin attenant, salle communale attenante si mauvais temps. Du 19 au 21 septembre dès 9h. 0 .

2 rue de la chapelle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

