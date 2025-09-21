Journées européennes du Patrimoine | Chapelle du Mont-Joly Chapelle du Mont-Joly Soumont-Saint-Quentin

dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine | Chapelle du Mont-Joly

Chapelle du Mont-Joly 12 Rue Marie Élisabeth Joly Soumont-Saint-Quentin Calvados

Début : 2025-09-21 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Découverte de la chapelle.

– Commentaires de François Fichet de Clairfontaine Archéologue .

– Théâtre avec la Cie de la Lanterne (direction Eliane Le Foll Mireille Thiesse )

– Accompagnement musical Maurice Ruau.

– Danse quadrille thé café pâtisseries crêpes .

Organisation » Les Joly chemins de la brèche au diable » , avec l’aide de la commune de Soumont Saint Quentin .

Chapelle du Mont-Joly 12 Rue Marie Élisabeth Joly Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie +33 6 07 12 41 41

English : Journées européennes du Patrimoine | Chapelle du Mont-Joly

Discover the chapel.

– Commentary by archaeologist François Fichet de Clairfontaine .

– Theater with Cie de la Lanterne (direction Eliane Le Foll Mireille Thiesse )

– Musical accompaniment by Maurice Ruau.

– Dance quadrille tea coffee pastries pancakes .

German : Journées européennes du Patrimoine | Chapelle du Mont-Joly

Entdeckung der Kapelle.

– Kommentare von François Fichet de Clairfontaine Archäologe .

– Theater mit der Cie de la Lanterne (Leitung Eliane Le Foll Mireille Thiesse )

– Musikalische Begleitung Maurice Ruau.

– Quadrille-Tanz Tee Kaffee Gebäck Crêpes .

Italiano :

Scoprire la cappella.

– Commento di François Fichet de Clairfontaine, archeologo.

– Teatro con la Cie de la Lanterne (regia di Eliane Le Foll Mireille Thiesse)

– Accompagnamento musicale di Maurice Ruau.

– Quadriglia di danza tè caffè pasticcini frittelle .

Espanol :

Descubra la capilla.

– Comentario de François Fichet de Clairfontaine, arqueólogo .

– Teatro con la Cie de la Lanterne (dirigida por Eliane Le Foll Mireille Thiesse )

– Acompañamiento musical de Maurice Ruau.

– Cuadrilla de baile té café pasteles tortitas .

