Journées européennes du Patrimoine | Chapelle du Mont-Joly Chapelle du Mont-Joly Soumont-Saint-Quentin

Chapelle du Mont-Joly 12 Rue Marie Élisabeth Joly Soumont-Saint-Quentin Calvados
Début : 2025-09-21 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Découverte de la chapelle.
– Commentaires de François Fichet de Clairfontaine Archéologue .
– Théâtre avec la Cie de la Lanterne (direction Eliane Le Foll Mireille Thiesse )
– Accompagnement musical Maurice Ruau.
– Danse quadrille thé café pâtisseries crêpes .
Organisation » Les Joly chemins de la brèche au diable » , avec l’aide de la commune de Soumont Saint Quentin .
Chapelle du Mont-Joly 12 Rue Marie Élisabeth Joly Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie +33 6 07 12 41 41
English : Journées européennes du Patrimoine | Chapelle du Mont-Joly
Discover the chapel.
– Commentary by archaeologist François Fichet de Clairfontaine .
– Theater with Cie de la Lanterne (direction Eliane Le Foll Mireille Thiesse )
– Musical accompaniment by Maurice Ruau.
– Dance quadrille tea coffee pastries pancakes .
German : Journées européennes du Patrimoine | Chapelle du Mont-Joly
Entdeckung der Kapelle.
– Kommentare von François Fichet de Clairfontaine Archäologe .
– Theater mit der Cie de la Lanterne (Leitung Eliane Le Foll Mireille Thiesse )
– Musikalische Begleitung Maurice Ruau.
– Quadrille-Tanz Tee Kaffee Gebäck Crêpes .
Italiano :
Scoprire la cappella.
– Commento di François Fichet de Clairfontaine, archeologo.
– Teatro con la Cie de la Lanterne (regia di Eliane Le Foll Mireille Thiesse)
– Accompagnamento musicale di Maurice Ruau.
– Quadriglia di danza tè caffè pasticcini frittelle .
Espanol :
Descubra la capilla.
– Comentario de François Fichet de Clairfontaine, arqueólogo .
– Teatro con la Cie de la Lanterne (dirigida por Eliane Le Foll Mireille Thiesse )
– Acompañamiento musical de Maurice Ruau.
– Cuadrilla de baile té café pasteles tortitas .
