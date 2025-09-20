Journées Européennes du Patrimoine Chapelle la Salette de Gené Cimetière Erdre-en-Anjou

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la chapelle La Salette à Gené lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

Édifice construit dans le cimetière sur une ancienne tombe en ruine

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h

Visite libre

Chiens acceptés tenus en laisse accessibilité PMR

Gratuit .

Cimetière Chapelle de La Salette Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 46 20

English :

Discover the La Salette chapel in Gené during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kapelle La Salette in Gené während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la cappella de La Salette a Gené durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la capilla de La Salette en Gené durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

