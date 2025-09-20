Journées Européennes du Patrimoine Chapelle la Salette de Gené Cimetière Erdre-en-Anjou
Cimetière Chapelle de La Salette Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez la chapelle La Salette à Gené lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.
Édifice construit dans le cimetière sur une ancienne tombe en ruine
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre
Chiens acceptés tenus en laisse accessibilité PMR
Gratuit .
Cimetière Chapelle de La Salette Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 46 20
English :
Discover the La Salette chapel in Gené during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.
German :
Entdecken Sie die Kapelle La Salette in Gené während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite la cappella de La Salette a Gené durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra la capilla de La Salette en Gené durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.
