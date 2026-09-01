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Journées Européennes du Patrimoine – Chapelle la Salette – Gené (Erdre-en-Anjou) Cimetière Erdre-en-Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière · Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cimetière
Adresse
Chapelle de La Salette
Ville
49220 Erdre-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Erdre-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine – Chapelle la Salette – Gené (Erdre-en-Anjou)

Cimetière Chapelle de La Salette Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez la chapelle La Salette à Gené lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.
>Cimetière
Édifice construit dans le cimetière sur une ancienne tombe en ruine
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre
Chiens acceptés tenus en laisse – accessibilité PMR
Gratuit   .

Cimetière Chapelle de La Salette Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 46 20 

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English :

Discover the La Salette Chapel in Gené during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Chapelle la Salette – Gené (Erdre-en-Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu

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