Journées Européennes du Patrimoine – Chapelle la Salette – Gené (Erdre-en-Anjou) Cimetière Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Erdre-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine – Chapelle la Salette – Gené (Erdre-en-Anjou)

Cimetière Chapelle de La Salette Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez la chapelle La Salette à Gené lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.

>Cimetière

Édifice construit dans le cimetière sur une ancienne tombe en ruine

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h

Visite libre

Chiens acceptés tenus en laisse – accessibilité PMR

Gratuit .

Cimetière Chapelle de La Salette Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 46 20

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English :

Discover the La Salette Chapel in Gené during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Chapelle la Salette – Gené (Erdre-en-Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu