Journées européennes du Patrimoine : Chapelle Notre-Dame de Malaunay Malaunay Saint-Agathon

Informations pratiques

Saint-Agathon

Journées européennes du Patrimoine : Chapelle Notre-Dame de Malaunay

Malaunay Chapelle Notre-Dame de Malaunay Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le clocher-mur a une seule chambre de cloche ; une inscription sur la sablière permet de dater la chapelle élevée en action de grâce après la capture des “Courqueux” brigands qui rançonnaient les voyageurs, cachés dans le bois de Malaunay. Une tour cylindrique est appliquée au chevet. On y prie Sainte Apolline en souvenir des tortures infligées par les “Courqueux” à leurs victimes : ils leur arrachaient les dents. Visites commentées par Yannick Toinen. Le public pourra également y découvrir une exposition de photos animalières de la photographe Béatrice Van Landeghem. .

Malaunay Chapelle Notre-Dame de Malaunay Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 95 91

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine : Chapelle Notre-Dame de Malaunay Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol