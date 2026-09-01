Journées européennes du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame de Piétat Route de Piétat Pardies-Piétat

Informations pratiques

Pardies-Piétat

Journées européennes du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame de Piétat

Route de Piétat Chapelle de Piétat Pardies-Piétat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Niché au sommet de la colline de Testamale se trouve ce beau sanctuaire marial datant de 1875. Le site est fort agréable avec sa chapelle dominant une esplanade fleurie et arborée au bout de laquelle s’élève un calvaire. A quelques pas de là, une table panoramique affiche le descriptif de la vue qui s’étend sous vos yeux, allant de la vallée de l’Ousse jusqu’à Lestelle-Bétharram. Visite guidée à 15h et visites libres de 15h à18h. .

Route de Piétat Chapelle de Piétat Pardies-Piétat 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 73 06 36

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English : Journées européennes du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame de Piétat

L’événement Journées européennes du Patrimoine – Chapelle Notre-Dame de Piétat Pardies-Piétat a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay