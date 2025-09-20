Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes Rue de la Chapelle des Vignes Le Lion-d’Angers

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes

Rue de la Chapelle des Vignes Andigné Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:50:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées à la Chapelle Saint-Eutrope des Vignes, les 20 et 21 septembre 2025.

À l’entrée du bourg d’Andigné, à gauche, cette petite chapelle des Vignes, bâtie en mars 1719, conserve la Vierge, qui a remplacée dans l’église celle de Saint-Hénis ; mais les vignes qu’elle protégeait, ont disparu de la paroisse.

Visite libre .

Rue de la Chapelle des Vignes Andigné Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 08

English :

European Heritage Days at Chapelle Saint-Eutrope des Vignes, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Kapelle Saint-Eutrope des Vignes am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la Chapelle Saint-Eutrope des Vignes, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la Chapelle Saint-Eutrope des Vignes, 20 y 21 de septiembre de 2025.

