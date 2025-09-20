JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT GERMAIN & EGLISE ST GENIES Cesseras

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT GERMAIN & EGLISE ST GENIES

Cesseras Hérault

À l’occasion des JEP 2025, découvrez deux joyaux du patrimoine de Cesseras la chapelle romane Saint-Germain de la Serre (XIe-XIIe s.), vestige d’un village disparu, et l’église gothique Saint-Geniès, avec son clocher fortifié.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, Cesseras vous invite à explorer deux édifices emblématiques. La chapelle Saint-Germain de la Serre, construite aux XIe et XIIe siècles, est un précieux témoin de l’art roman. Ancienne église paroissiale d’un village aujourd’hui disparu, elle offre un moment de recueillement hors du temps.

L’église Saint-Geniès, reconstruite au XVe siècle après les ravages des Routiers, illustre magnifiquement l’architecture gothique méridionale avec sa vaste nef unique, ses chapelles latérales et son abside à pans rayonnants. Son portail Renaissance du XVIe siècle et son clocher crénelé, vestige roman intégré aux fortifications du village, complètent ce riche ensemble.

Les deux monuments seront ouverts au public les 2 apres-midis .

Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 23 66 mairiedecesseras@wanadoo.fr

English :

Romanesque chapel of the Xi and Xiie centuries isolated in a wood of pines, the Chapel Saint-Germain of Cesseras will be opened to the public and will be able to visit throughout the weekend.

German :

Entdecken Sie anlässlich der JEP 2025 zwei Juwelen des Kulturerbes von Cesseras: die romanische Kapelle Saint-Germain de la Serre (11.-12. Jh.), Überbleibsel eines verschwundenen Dorfes, und die gotische Kirche Saint-Geniès mit ihrem befestigten Glockenturm.

Italiano :

Nell’ambito del PEC 2025, scoprite due gioielli del patrimonio di Cesseras: la cappella romanica di Saint-Germain de la Serre (XI-XII secolo), vestigia di un villaggio scomparso, e la chiesa gotica di Saint-Geniès, con il suo campanile fortificato.

Espanol :

En el marco del PEC 2025, descubra dos joyas del patrimonio de Cesseras: la capilla románica de Saint-Germain de la Serre (siglos XI-XII), vestigio de un pueblo desaparecido, y la iglesia gótica de Saint-Geniès, con su campanario fortificado.

