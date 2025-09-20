#Journées Européennes du Patrimoine# Chapelle Saint Jean Balanant Plouvien

Chapelle Plouvien Finistère

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

La chapelle Saint-Jean-Balanant est bâtie sur les bords de l’Aber Benoît qui coule dans la prairie voisine. Le lieu Balanant tire son nom des genêts qui couvraient les flancs de la vallée . Datée des environs de 1440, c’est une ancienne possession de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. .

Chapelle Plouvien 29860 Finistère Bretagne

