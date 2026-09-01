JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE SAINT-MARTIN VAUDREUILLE Chemin Camille Pistre Vaudreuille

Informations pratiques

Vaudreuille

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE SAINT-MARTIN VAUDREUILLE

Chemin Camille Pistre CHAPELLE SAINT-MARTIN Vaudreuille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le projet de restauration de la chapelle Saint-Martin de Vaudreuille.

Découvrez exceptionnellement l’intérieur de cette chapelle millénaire, actuellement en cours de restauration. Avec ses 1000 ans d’histoire, cet édifice en ruine est en état de restauration afin d’y créer un « Centre de Culture et de Partage » avec le soutien de la Fondation du Patrimoine et des mécènes. La chapelle Saint-Martin date de l’an 1000. Jusqu’au XVIIe siècle, le village de Vaudreuille se regroupait autour de la chapelle. Avec la construction du canal du Midi et du bassin de Saint-Ferréol, le village s’est installé au bord du Laudot au début du XVIIIe siècle. Cette chapelle a été abandonnée et pillée. Elle abritait le gisant du Marquis de Vaudreuil qui fut gouverneur du Canada. Il fonda la ville de Vaudreuil d’Orion près de Montréal.

Cette ouverture au public est l’occasion d’admirer les vestiges de fresques du XVe siècle encore conservés à l’intérieur de l’édifice et de mieux comprendre les enjeux de sa sauvegarde.

La visite permettra également de découvrir le projet de restauration, qui prévoit la création d’un Centre de culture et d’échanges.

Gratuit. Visite libre. .

Chemin Camille Pistre CHAPELLE SAINT-MARTIN Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 63 43

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English :

The Saint-Martin de Vaudreuille chapel restoration project.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHAPELLE SAINT-MARTIN VAUDREUILLE Vaudreuille a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE