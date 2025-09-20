Journées Européennes du patrimoine Chapelle Saint-Michel RUE Emile Zola Épinal
Journées Européennes du patrimoine Chapelle Saint-Michel
RUE Emile Zola Chapelle Saint Michel Épinal Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Accès par la rue Emile Zola en face du cimetière Saint Michel à Epinal.Tout public
RUE Emile Zola Chapelle Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12 laglucoserie@pays-epinal.fr
English :
Access via rue Emile Zola, opposite the Saint Michel cemetery in Epinal.
German :
Zugang über die Rue Emile Zola gegenüber dem Friedhof Saint Michel in Epinal.
Italiano :
Accesso da rue Emile Zola di fronte al cimitero Saint Michel di Epinal.
Espanol :
Acceso por la calle Emile Zola, frente al cementerio Saint Michel de Epinal.
