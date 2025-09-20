#Journées Européennes du Patrimoine# Chapelle Sainte-Marguerite Landéda

Chapelle Sainte-Marguerite Landéda Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visites guidées de la chapelle découvrez la chapelle, son histoire, son

architecture et les étapes de sa rénovation en cours. Les sculptures des

engoulants, les travaux de maçonnerie, de charpente, de couverture…

Départ de la visite toutes les 30 mn, Jauge limitée.

+ expo de matériel de goémoniers d’antan par l’association Martine

Organisation mairie + Association Martine .

Chapelle Sainte-Marguerite Landéda 29870 Finistère Bretagne

