Journées Européennes du Patrimoine# Chapelle Troménec Landéda

Chapelle Sainte-Marguerite Landéda Finistère
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Exposition dans la chapelle, retraçant l’histoire du domaine de Troménec
avec les armoiries des différentes familles, le déchiffrage des inscriptions
sur les gisants, le duel entre Troménec et Kermavan, la recomposition du
manoir de Troménec avec présentation de la maquette au 1/100ème.
Gratuit, ouverte à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. .
Chapelle Sainte-Marguerite Landéda 29870 Finistère Bretagne
