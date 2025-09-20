#Journées Européennes du Patrimoine# Chapelle Troménec Landéda

Chapelle Sainte-Marguerite Landéda Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Exposition dans la chapelle, retraçant l’histoire du domaine de Troménec

avec les armoiries des différentes familles, le déchiffrage des inscriptions

sur les gisants, le duel entre Troménec et Kermavan, la recomposition du

manoir de Troménec avec présentation de la maquette au 1/100ème.

Gratuit, ouverte à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. .

Chapelle Sainte-Marguerite Landéda 29870 Finistère Bretagne

L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# Chapelle Troménec Landéda a été mis à jour le 2025-09-08 par OT PAYS DES ABERS