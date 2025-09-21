Journées européennes du patrimoine Charles Eyck à Aubenton Aubenton
Journées européennes du patrimoine Charles Eyck à Aubenton
2 rue du Jeton Aubenton Aisne
Charles Eyck en Italie avant la Thiérache à Jeantes … ou Aubenton ?
Les fresques de l’église Saint-Martin de Jeantes attirent chaque année un nombreux public. Pour Aubenton, les visiteurs de l’église Notre-Dame ne manquent pas, mais les orgues d’Alexandre Thierry, le mobilier de Bucilly et le plafond peint de Mademoiselle de Guise, détournent parfois leur attention des vitraux latéraux dus à Eyck.
Juste en face de l’église Notre-Dame, et sous forme d’exposition, un parcours textuel et pictural synthétise cette double visite, avec des aspects connus, … et beaucoup moins connus de la vie de l’artiste. .
English :
Charles Eyck in Italy before Thiérache: at Jeantes … or Aubenton?
German :
Charles Eyck in Italien vor der Thiérache: in Jeantes … oder Aubenton?
Italiano :
Charles Eyck in Italia prima di Thiérache: a Jeantes … o ad Aubenton?
Espanol :
Charles Eyck en Italia antes de Thiérache: ¿en Jeantes… o en Aubenton?
