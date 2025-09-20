Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Eglise des Templiers à Chambeugle Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les Templiers profitèrent du don de la seigneurie de Chambeugle pour fonder une commanderie bien située. Le responsable de la maison templière assurait en même temps la seigneurie du lieu, fort peu peuplé. Les Templiers exploitaient notamment du minerai de fer à proximité. .

Eglise des Templiers à Chambeugle Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 66 60 chambeugle@ccop.fr

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-09-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !