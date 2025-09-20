Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Eglise Grandchamp Charny Orée de Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine Place de l'Eglise Grandchamp Charny Orée de Puisaye samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Place de l'Eglise Grandchamp Eglise Saint-Martin Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Martin de Grandchamp. .

Place de l’Eglise Grandchamp Eglise Saint-Martin Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 63 56 communedegrandchamp@wanadoo.fr

