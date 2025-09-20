Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Eglise Grandchamp Charny Orée de Puisaye
Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Eglise Grandchamp Charny Orée de Puisaye samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Place de l’Eglise Grandchamp Eglise Saint-Martin Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Martin de Grandchamp. .
Place de l’Eglise Grandchamp Eglise Saint-Martin Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 63 56 communedegrandchamp@wanadoo.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine
German : Journées Européennes du Patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-09-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !