Journées Européennes du Patrimoine Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Villefranche Saint-Phal Eglise Saint Eutrope Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Eutrope de Villefranche-Saint-Phal. .

Villefranche Saint-Phal Eglise Saint Eutrope Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 63 09 villefranche.mairie@wanadoo.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

German : Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-09-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !