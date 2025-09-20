Journées Européennes du Patrimoine Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye
Journées Européennes du Patrimoine
Villefranche Saint-Phal Eglise Saint Eutrope Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye Yonne
Gratuit
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Eutrope de Villefranche-Saint-Phal. .
Villefranche Saint-Phal Eglise Saint Eutrope Villefranche Saint-Phal Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 63 09 villefranche.mairie@wanadoo.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine
German : Journées Européennes du Patrimoine
