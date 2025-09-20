Journées Européennes du Patrimoine Eglise de l’Assomption Chêne-Arnoult Charny Orée de Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine Eglise de l’Assomption Chêne-Arnoult Charny Orée de Puisaye samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Eglise de l’Assomption Chêne-Arnoult Chêne-Arnoult Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Située au centre d’un village (le village est mentionné en 1150 sous le nom de Casnetus Arnulfi), faisant face à l’allée conduisant au château, l’église dédiée à Notre-Dame remonte à l’époque médiévale, mais elle a connu, au fil des temps, de nombreux remaniements. La première travée de nef fut surmontée d’un clocher qui repose sur une structure en bois prenant appui sur le sol de la nef. La cloche porte la date de 1729. .

Eglise de l’Assomption Chêne-Arnoult Chêne-Arnoult Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 66 60 mairie.chene-arnoult@wanadoo.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

German : Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)