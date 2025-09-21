Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy de Chevillon Charny Orée de Puisaye
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Barthélémy de Chevillon Charny Orée de Puisaye dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Eglise Saint-Barthélémy de Chevillon Chevillon Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine visites libres de l’Eglise Saint Barthélémy de Chevillon. .
Eglise Saint-Barthélémy de Chevillon Chevillon Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 66 60 chevillon@ccop.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine
German : Journées Européennes du Patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-09-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !