Journées Européennes du Patrimoine Le château de Grandchamp Charny Orée de Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Le château de Grandchamp · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Journées Européennes du Patrimoine
Le château de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine venez découvrir le Château de Grandchamp, visite gratuite des extérieurs du château.
Samedi 19 septembre de 9h à 18h et dimanche 20 septembre de 13h à 18h. .
Le château de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 71 34 ccop@ccop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Ballade entre mémoire et création, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Ô fil de l’eau, Exposition Photographique, Château de Montigny, Château de Montigny-Perreux, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026