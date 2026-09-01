Journées Européennes du Patrimoine Le château de Grandchamp Charny Orée de Puisaye

samedi 19 septembre 2026 · Le château de Grandchamp · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine

Le château de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine venez découvrir le Château de Grandchamp, visite gratuite des extérieurs du château.

Samedi 19 septembre de 9h à 18h et dimanche 20 septembre de 13h à 18h. .

Le château de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 71 34 ccop@ccop.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !