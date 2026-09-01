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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine Le château de Grandchamp Charny Orée de Puisaye

samedi 19 septembre 2026 · Le château de Grandchamp · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Le château de Grandchamp
Adresse
Grandchamp
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine

Le château de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine venez découvrir le Château de Grandchamp, visite gratuite des extérieurs du château.
Samedi 19 septembre de 9h à 18h et dimanche 20 septembre de 13h à 18h.   .

Le château de Grandchamp Grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 71 34  ccop@ccop.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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