Journées Européennes du Patrimoine Marchais-Beton Charny Orée de Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Marchais-Beton · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Journées Européennes du Patrimoine
Marchais-Beton Eglise Saint-Jean-Baptiste Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’église dédiée à Saint-Jean-Baptiste remonte au 12e siècle. Construite au centre du bourg, elle était entourée de son cimetière, aujourd’hui transformé en une jolie place publique ombragée. Cette église fût entièrement restaurée au 19e siècle. Cette restauration lui a enlevé certaines particularités, entre autres des niches creusées dans le mur de droite. Visites libres samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 17 h.
A découvrir librement la mare communale du grand- marchais derrière l’église
Dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h visites libres du pressoir à cidre. .
Marchais-Beton Eglise Saint-Jean-Baptiste Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 66 60 marchais-beton@ccop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Ballade entre mémoire et création, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Ô fil de l’eau, Exposition Photographique, Château de Montigny, Château de Montigny-Perreux, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026