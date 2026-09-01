Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Sébastien Dicy Charny Orée de Puisaye
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Sébastien Dicy · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Journées européennes du patrimoine
Eglise Saint-Sébastien Dicy Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Sébastien de Dicy. Visites libres ou guidées par l’association pour la Sauvegarde de l’église dimanche 20 septembre de 10 h à 17 h. .
Eglise Saint-Sébastien Dicy Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté dicy@ccop.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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