Journées Européennes du Patrimoine Musée du Prieuré Charolles

Musée du Prieuré 4 rue du prieuré Charolles Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Comme chaque année, les sites patrimoniaux et culturels vous accueillent gratuitement avec un programme varié. De quoi ravir, petits et grands !

Musée du Prieuré Jean Laronze (Samedi et dimanche 10h-18h) 4 rue du Prieuré

– Exposition Monique Dégluaire dans le bleu de la terre

– Présentation du projet UNESCO Sites clunisiens par les Amis du Prieuré

– Atelier « lettrines, coloriage, vitrail, architecture » 15h-17h

– Visite commentée du musée samedi et dimanche 15h30

A voir sur Charolles

Château de Corcelles

Samedi et dimanche 14h-18h route de Génelard

Le château de Corcelles est un château construit entre 1905 et 1908 au style éclectique. Installé dans un parc magnifique, il fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques, et arbore les vitraux réalisés par Lucien Bégule, grand peintre verrier de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Les amis de Cadillon

Samedi et dimanche 10h-17h

Démonstration de la grue restaurée.

rue de l’industrie

Cercle généalogique

Samedi 10h-18h

Le cercle généalogique vous propose de découvrir le travail de l’association et les recherches réalisées sur l’ancien château de Charolles via une exposition.

Salle des prés fleuris route de Génelard

Concert d’orgue

Eglise de Charolles Dimanche à 17h

Comme chaque année, les Amis de l’orgue clôture la saison culturelle estivale par un concert d’Orgue à l’église de Charolles. .

Musée du Prieuré 4 rue du prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 museeduprieure@ville-charolles.fr

