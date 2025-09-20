Journées Européennes du Patrimoine chasse au trésor à la découverte dans Vouziers Les Tourelles Vouziers

Les Tourelles 6 rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’équipe de la bibliothèque Marcel-Ortega vous invite à une balade découverte du patrimoine architectural vouzinois, sous la forme d’une chasse au trésor.Soyez attentifs et observez les détails des bâtiments marquants de la ville de Vouziers des indices vous guideront d’étapes en étapes !Durée environ 3h

Les Tourelles 6 rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 93

English :

The Marcel-Ortega library team invites you to take part in a treasure hunt to discover the architectural heritage of Vouziers.Pay close attention to the details of the town’s landmark buildings: clues will guide you from one step to the next! Duration approx. 3 hours

German :

Das Team der Bibliothek Marcel-Ortega lädt Sie zu einem Spaziergang ein, um das architektonische Erbe von Vouziers in Form einer Schatzsuche zu entdecken.Seien Sie aufmerksam und achten Sie auf die Details der markanten Gebäude der Stadt Vouziers: Hinweise werden Sie von Etappe zu Etappe führen!Dauer ca. 3h

Italiano :

Il team della biblioteca Marcel-Ortega vi invita a partecipare a una caccia al tesoro per scoprire il patrimonio architettonico di Vouziers. Osservate attentamente i dettagli degli edifici simbolo della città: gli indizi vi condurranno da una tappa all’altra! Durata circa 3 ore

Espanol :

El equipo de la biblioteca Marcel-Ortega le invita a participar en una búsqueda del tesoro para descubrir el patrimonio arquitectónico de Vouziers. Fíjese bien en los detalles de los edificios emblemáticos de la ciudad: ¡las pistas le llevarán de una etapa a otra! Duración aproximada: 3 horas

