Journées Européennes du Patrimoine Chasse au trésor « Le trésor de Marina »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Enquête à Civaux à l’époque romaine

Une des Expériences Famille de la Vienne.

Marina, jeune romaine, dirige un atelier de potier à Exidunum (Civaux).

Comme elle aime bien écrire, elle a noté sur un dessin les moments marquants de sa vie.

Elle a caché son trésor, le plus précieux de tous, mais a oublié l’endroit peux-tu l’aider à le retrouver ?

Des activités manuelles et ludiques t’aideront dans tes recherches.

Un moment ludique à partager en famille.

Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription 2 euros par famille 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

