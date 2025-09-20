Journées Européennes du Patrimoine Chasse au trésor « Le trésor de Marina » Civaux
Enquête à Civaux à l’époque romaine
Une des Expériences Famille de la Vienne.
Marina, jeune romaine, dirige un atelier de potier à Exidunum (Civaux).
Comme elle aime bien écrire, elle a noté sur un dessin les moments marquants de sa vie.
Elle a caché son trésor, le plus précieux de tous, mais a oublié l’endroit peux-tu l’aider à le retrouver ?
Des activités manuelles et ludiques t’aideront dans tes recherches.
Un moment ludique à partager en famille.
Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription 2 euros par famille 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
