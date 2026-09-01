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Journées européennes du patrimoine : chasse aux trésors historique « Sur les pas du Général Bec » Courpiac

samedi 19 septembre 2026 · Courpiac

Journées européennes du patrimoine : chasse aux trésors historique « Sur les pas du Général Bec » Courpiac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
478 Capiet
Ville
33760 Courpiac
Département
Gironde
Tarif
5 5 Tarif de base - plein tarif

Courpiac

Journées européennes du patrimoine : chasse aux trésors historique « Sur les pas du Général Bec »

478 Capiet Courpiac Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Je vous propose de voyager dans le temps avec Léo Drouyn. En 1793, la Terreur s’installe à Bordeaux. Plusieurs destins sont bouleversés dont celui de la famille Bec de Courpiac. Dans ce climat de doute, de peur et d’incertitude, la campagne change de visage. 1864, un mystérieux personnage glisse une lettre sous la porte de Léo Drouyn qui va mener l’enquête. Partez à l’aventure avec cette chasse au trésor historique. À vélo ou à pied, remonter le temps n’a jamais été aussi simple. Participation libre et sur inscription.   .

478 Capiet Courpiac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 06 62 39 

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English : Journées européennes du patrimoine : chasse aux trésors historique « Sur les pas du Général Bec »

L’événement Journées européennes du patrimoine : chasse aux trésors historique « Sur les pas du Général Bec » Courpiac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de l’Entre-deux-Mers

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