Informations pratiques

Courpiac

Journées européennes du patrimoine : chasse aux trésors historique « Sur les pas du Général Bec »

478 Capiet Courpiac Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Je vous propose de voyager dans le temps avec Léo Drouyn. En 1793, la Terreur s’installe à Bordeaux. Plusieurs destins sont bouleversés dont celui de la famille Bec de Courpiac. Dans ce climat de doute, de peur et d’incertitude, la campagne change de visage. 1864, un mystérieux personnage glisse une lettre sous la porte de Léo Drouyn qui va mener l’enquête. Partez à l’aventure avec cette chasse au trésor historique. À vélo ou à pied, remonter le temps n’a jamais été aussi simple. Participation libre et sur inscription. .

478 Capiet Courpiac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 06 62 39

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English : Journées européennes du patrimoine : chasse aux trésors historique « Sur les pas du Général Bec »

L’événement Journées européennes du patrimoine : chasse aux trésors historique « Sur les pas du Général Bec » Courpiac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de l’Entre-deux-Mers