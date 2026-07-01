Journées Européennes du Patrimoine, Château à motte (reconstitution), Saint-Sylvain-d’Anjou

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Château à motte (reconstitution) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les recherches archéologiques nous permettent de saisir de mieux en mieux la construction à l’époque médiévale.

Le Château à motte, pionnier de la reconstitution, peut témoigner après 40 ans d’existence des enjeux de la préservation du patrimoine bâti.

L’association la Mesnie Joulain participe à cette meilleure compréhension. Des membres seront présents en costumes pour vous parler de la construction, de l’entretien et du fonctionnement d’un châteaux à motte au 12e siècle.

Château à motte (reconstitution) Parc André Delibes, 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou Saint-Sylvain-d’Anjou 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 89 31 https://chateauamotte.fr/ Reconstitution d’une motte castrale de l’an mil, comprenant 6 bâtiments: demeure seigneuriale, logis, bergerie, grange, forge, cuisine.

Les recherches archéologiques nous permettent de saisir de mieux en mieux la construction à l’époque médiévale.

©Verrières-en-Anjou