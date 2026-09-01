Journées européennes du patrimoine château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau
samedi 19 septembre 2026 · Lussas-et-Nontronneau
Informations pratiques
Lussas-et-Nontronneau
Journées européennes du patrimoine château de Beauvais
Route du château Lussas-et-Nontronneau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée des extérieurs et des intérieurs, assurée par un membre de la famille.
Réservation obligatoire au 06 20 31 32 49. .
Route du château Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 32 49
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English : Journées européennes du patrimoine château de Beauvais
L’événement Journées européennes du patrimoine château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin