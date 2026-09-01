Informations pratiques

Lussas-et-Nontronneau

Journées européennes du patrimoine château de Beauvais

Route du château Lussas-et-Nontronneau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée des extérieurs et des intérieurs, assurée par un membre de la famille.

Réservation obligatoire au 06 20 31 32 49. .

Route du château Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 32 49

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English : Journées européennes du patrimoine château de Beauvais

L’événement Journées européennes du patrimoine château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin