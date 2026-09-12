Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Spectacle interactif Deux Rois pour la Couronne Château de Bizy Vernon
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Bizy · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Spectacle interactif Deux Rois pour la Couronne
Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Deux Rois pour la Couronne est un spectacle interactif de 40 minutes sous forme de procès.
Le public, qui fait office de juré, est invité à prendre part au débat concernant la légitimité de Guillaume Le Conquérant ou Harold Godwinson en tant que roi d’Angleterre. Redécouvrez les grandes figures de l’histoire anglo-normande dans cette comédie satirique et absurde qui fera rire les petits comme les grands !
Informations pratiques
– Horaire à 11h et à 15h
– Gratuit
– Contact 02 32 51 00 82 .
Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com
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English : Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Spectacle interactif Deux Rois pour la Couronne
L’événement Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Spectacle interactif Deux Rois pour la Couronne Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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