Journées Européennes du Patrimoine Château de Bonneval Coussac-Bonneval samedi 20 septembre 2025.

Place aux Foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Cette magnifique forteresse a été restaurée au XIVe et XVIIIe s. Elle appartient à la famille de Bonneval depuis 1055. Riche en mobilier et tapisseries.

A découvrir cour intérieure (galerie à colonnades Renaissance) ; salons et salle à manger avec du mobilier Louis XIII XVI et de magnifiques tapisseries d’Aubusson et de Flandres. Visite des chambres d’Henri de Navarre (roi Henri IV) venu passer une nuit à Bonneval et de l’illustre Pacha De Bonneval , un des personnages les plus fascinants des lieux. Le plus séjournez au « gîte du Pacha » .

Place aux Foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 19 49 06

