Journées Européennes du Patrimoine Château de Bouillé-Théval Montguillon Segré-en-Anjou Bleu

Montguillon Château de Bouillé Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-19 10:30:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le Château de Bouillé-Théval lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19, 20 et 21 Septembre 2025

>D219, château de Bouillé

Ce château du 15ème sècle repose sur d’anciennes fortifications médiévales et a connu de nombreuses transformations au cours des siècles suivants. Entièrement restauré au 20ème siècle., il est partiellement inscrit Monument Historique en 1973.

Vendredi // 16h-17h

Samedi et Dimanche // 10h30-16h

Visite libre des extérieurs depuis les douves du château, explications disponibles.

Parking sur place.

2€ par personne .

Montguillon Château de Bouillé Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

English :

Discover Château de Bouillé-Théval during the European Heritage Days on September 19, 20 and 21, 2025

German :

Entdecken Sie das Schloss Bouillé-Théval während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 19., 20. und 21. September 2025

Italiano :

Scoprite il Castello di Bouillé-Théval durante le Giornate Europee del Patrimonio, il 19, 20 e 21 settembre 2025

Espanol :

Descubra el castillo de Bouillé-Théval durante las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2025

