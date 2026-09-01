Journées Européennes du Patrimoine Château de Bretteville Saint Laurent Bretteville-Saint-Laurent
samedi 19 septembre 2026 · Bretteville-Saint-Laurent
Informations pratiques
Bretteville-Saint-Laurent
Journées Européennes du Patrimoine Château de Bretteville Saint Laurent
7 Route de l’Église Bretteville-Saint-Laurent Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au coeur d’un parc de 12 hectares, découvrez l’histoire de la demeure. Au cours de la visite guidée vous seront présentées la cour d’honneur et la cour des communs.
A l’intérieur, émerveillez-vous dans les pièces meublées du rez de chaussée, ornées de belles boiseries. Vous pourrez également visiter les jardins du château et comprendre l’organisation de l’espace au XVIIIème siècle. .
7 Route de l’Église Bretteville-Saint-Laurent 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 43 60 75
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English : Journées Européennes du Patrimoine Château de Bretteville Saint Laurent
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Bretteville Saint Laurent Bretteville-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes Plateau de Caux