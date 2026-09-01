Informations pratiques

Bretteville-Saint-Laurent

Journées Européennes du Patrimoine Château de Bretteville Saint Laurent

7 Route de l’Église Bretteville-Saint-Laurent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au coeur d’un parc de 12 hectares, découvrez l’histoire de la demeure. Au cours de la visite guidée vous seront présentées la cour d’honneur et la cour des communs.

A l’intérieur, émerveillez-vous dans les pièces meublées du rez de chaussée, ornées de belles boiseries. Vous pourrez également visiter les jardins du château et comprendre l’organisation de l’espace au XVIIIème siècle. .

7 Route de l’Église Bretteville-Saint-Laurent 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 43 60 75

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English : Journées Européennes du Patrimoine Château de Bretteville Saint Laurent

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Bretteville Saint Laurent Bretteville-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes Plateau de Caux