Journées Européennes du Patrimoine > Château de Carneville Carneville
samedi 19 septembre 2026 · Carneville
Informations pratiques
Carneville
Journées Européennes du Patrimoine > Château de Carneville
4 Route du Château Carneville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées du château à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Visites autonomes du parc paysager de 7 hectares.
Exposition de photos anciennes et cartes postales du Val de Saire, présentation des activités du domaine, exposition sur les travaux effectués, ateliers créatifs pour les enfants.
Buvette, snack et gourmandises sucrées.
Sans réservation. .
4 Route du Château Carneville 50330 Manche Normandie +33 6 71 72 69 80 contact@chateaudecarneville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine > Château de Carneville
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Château de Carneville Carneville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin – Le Val de Saire
À voir aussi à Carneville (Manche)
- Visite libre du parc, Château de Carneville, Carneville 19 septembre 2026
- Visite guidée du château, Château de Carneville, Carneville 19 septembre 2026
- JEP Visite libre du parc du château Carneville 19 septembre 2026