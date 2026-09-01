Informations pratiques

Carneville

Journées Européennes du Patrimoine > Château de Carneville

4 Route du Château Carneville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées du château à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Visites autonomes du parc paysager de 7 hectares.

Exposition de photos anciennes et cartes postales du Val de Saire, présentation des activités du domaine, exposition sur les travaux effectués, ateliers créatifs pour les enfants.

Buvette, snack et gourmandises sucrées.

Sans réservation. .

4 Route du Château Carneville 50330 Manche Normandie +33 6 71 72 69 80 contact@chateaudecarneville.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Château de Carneville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Château de Carneville Carneville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin – Le Val de Saire