Journées Européennes du Patrimoine : Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle
samedi 19 septembre 2026 · Castelnaud-la-Chapelle
Informations pratiques
Castelnaud-la-Chapelle
Journées Européennes du Patrimoine : Château de Castelnaud
Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Nombreuses animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026:
Conférence « castillon, 17 juillet 1453 »,-Aper’Histoires à la Taverne du château + séance dédicaces, visite « secrets de collection », visite « A l’assaut du château ».
Plus d’informations : https://castelnaud.com/les-animations/
Journées européennes du Patrimoine au château de Castelnaud samedi 19 et dimanche 20/09 :
-Conférence « castillon, 17 juillet 1453 » samedi 19/09 à 17h
-Aper’Histoires à la Taverne du château 19/09 de 13h à 16h30 et le 20/09 de 10h30 à 13h+ séance dédicaces à la librairie du château.
– La visite « secrets de collection » (1h30) en fr. à 15h30
– La visite « A l’assaut du château » (45min), à 11h, 14h30, 16h en fr, et à 13h en gb.
– Démonstrations de tir au trébuchet (15min), à 10h45, 11h50, 12h45 en fr, et 13h50, 14h15, 15h20, 15h45, 16h50 en gb.
Gratuit pour les – de 10 ans, Tarifs réduits pour tous.
Château ouvert de 10h à 19h.
Plus d’informations : https://castelnaud.com/les-animations/ .
Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00 chateau@castelnaud.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Château de Castelnaud
Many events planned for the 2026 European Heritage Days:
Lecture: “Castillon, July 17, 1453,”- « Aper’Histoires » at the Taverne du Château + book signing, “Secrets of the Collection” tour, “Assault on the Castle” tour.
More information: https://castelnaud.com/les-animations/
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-09-04 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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- Démonstration de tir au trébuchet, Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle 19 septembre 2026
- Visite guidée : « À l’assaut du château ! », Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle 19 septembre 2026
- Visite guidée : « Les trésors du musée de la Guerre au Moyen Âge », Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle 19 septembre 2026
- Conférence : « Castillon, 17 juillet 1453 », par Julien Adam, Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle 19 septembre 2026