Informations pratiques

Castelnaud-la-Chapelle

Journées Européennes du Patrimoine : Château de Castelnaud

Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Nombreuses animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026:

Conférence « castillon, 17 juillet 1453 »,-Aper’Histoires à la Taverne du château + séance dédicaces, visite « secrets de collection », visite « A l’assaut du château ».

Plus d’informations : https://castelnaud.com/les-animations/

Journées européennes du Patrimoine au château de Castelnaud samedi 19 et dimanche 20/09 :

-Conférence « castillon, 17 juillet 1453 » samedi 19/09 à 17h

-Aper’Histoires à la Taverne du château 19/09 de 13h à 16h30 et le 20/09 de 10h30 à 13h+ séance dédicaces à la librairie du château.

– La visite « secrets de collection » (1h30) en fr. à 15h30

– La visite « A l’assaut du château » (45min), à 11h, 14h30, 16h en fr, et à 13h en gb.

– Démonstrations de tir au trébuchet (15min), à 10h45, 11h50, 12h45 en fr, et 13h50, 14h15, 15h20, 15h45, 16h50 en gb.

Gratuit pour les – de 10 ans, Tarifs réduits pour tous.

Château ouvert de 10h à 19h.

Plus d’informations : https://castelnaud.com/les-animations/ .

Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00 chateau@castelnaud.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Château de Castelnaud

Many events planned for the 2026 European Heritage Days:

Lecture: “Castillon, July 17, 1453,”- « Aper’Histoires » at the Taverne du Château + book signing, “Secrets of the Collection” tour, “Assault on the Castle” tour.

More information: https://castelnaud.com/les-animations/

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-09-04 par Périgord Noir Vallée Dordogne