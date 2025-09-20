Journées Européennes du Patrimoine Château de Chouvigny Château de Chouvigny Chouvigny
Château de Chouvigny 5 route de la Mairie Chouvigny Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Partez à la découverte du Château de Chouvigny ! Profitez de visites guidées pour plonger dans l’histoire et explorer ce site emblématique. Une expérience unique à ne pas manquer !
Château de Chouvigny 5 route de la Mairie Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 81 77 chateau.chouvigny@gmail.com
English :
Discover the Château de Chouvigny! Take advantage of guided tours to delve into the history and explore this emblematic site. A unique experience not to be missed!
German :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Schloss Chouvigny! Nutzen Sie geführte Touren, um in die Geschichte einzutauchen und diese symbolträchtige Stätte zu erkunden. Ein einzigartiges Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Italiano :
Scoprite il Castello di Chouvigny! Approfittate delle nostre visite guidate per approfondire la storia di questo sito emblematico. Un’esperienza unica da non perdere!
Espanol :
¡Descubra el castillo de Chouvigny! Aproveche nuestras visitas guiadas para adentrarse en la historia de este emblemático lugar. ¡Una experiencia única que no debe perderse!
