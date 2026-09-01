Journées Européennes du Patrimoine Château de Chouvigny Château de Chouvigny Chouvigny

Informations pratiques

Chouvigny

Journées Européennes du Patrimoine Château de Chouvigny

Château de Chouvigny 5 route de la Mairie Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte du Château de Chouvigny ! Profitez de visites guidées pour plonger dans l’histoire et explorer ce site emblématique. Une expérience unique à ne pas manquer !

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Château de Chouvigny 5 route de la Mairie Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 81 77 chateau.chouvigny@gmail.com

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English :

Discover the Château de Chouvigny! Take advantage of guided tours to delve into the history and explore this emblematic site. A unique experience not to be missed!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Chouvigny Chouvigny a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme Val de Sioule