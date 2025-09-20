Journées Européennes du Patrimoine Château de Danne et ses dépendances Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu

Saint-Martin-du-Bois Château de Danne Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrirez le Château de Danne lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>D216

Château du 19ème siècle avec communs, pigeonnier, tourelles d’angle, jardin potager et orangerie.

Samedi et dimanche // à 14h30 17h

Visite commentée

Gratuit .

Saint-Martin-du-Bois Château de Danne Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

English :

Discover Château de Danne during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Schloss Danne während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite lo Château de Danne durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el Château de Danne durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

