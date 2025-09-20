Journées Européennes du Patrimoine Château de Danne et ses dépendances Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu
Saint-Martin-du-Bois Château de Danne Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découvrirez le Château de Danne lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.
Château du 19ème siècle avec communs, pigeonnier, tourelles d’angle, jardin potager et orangerie.
Samedi et dimanche // à 14h30 17h
Visite commentée
Gratuit .
Saint-Martin-du-Bois Château de Danne Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83
English :
Discover Château de Danne during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.
German :
Entdecken Sie das Schloss Danne während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite lo Château de Danne durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra el Château de Danne durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.
