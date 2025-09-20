Journées Européennes du Patrimoine Château de Falaise Falaise

Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Tout le long de la journée, partez à la découverte des artisans aux savoir-faire traditionnels dans la basse-cour du château. Des visites libres des donjons, introduites par les guides du site, seront également proposées. .

Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

This year’s European Heritage Days will focus on medieval builders

to the builders of the Middle Ages by inviting the public to discover a medieval crane.

Free tours of the dungeons, with an introduction by château guides, will also be offered!

