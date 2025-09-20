Journées Européennes du Patrimoine Château de Foix Place du palais de justice Foix

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de visiter le château de Foix à un tarif préférentiel et unique !

Place du palais de justice Château de Foix Foix 09000 Ariège Occitanie +33 5 61 05 10 10 info@sites-touristiques-ariege.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, we’re offering you the chance to visit the Château de Foix at a unique preferential rate!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Schloss von Foix zu einem einmaligen Vorzugspreis zu besichtigen!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, vi offriamo la possibilità di visitare il Castello di Foix ad una tariffa speciale unica!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le ofrecemos la posibilidad de visitar el castillo de Foix con una tarifa especial única

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Foix Foix a été mis à jour le 2025-08-25 par Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées