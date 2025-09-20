Journées européennes du patrimoine Château de Gavaudun Gavaudun

Château de Gavaudun Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez découvrir Gavaudun et son château, des documents de visites pour adultes et enfants sont disponibles en Français, Anglais, Néerlandais.

En cas d’intempéries le château sera fermé au public. Pensez à prendre des chaussures fermées.

Repaire d’hérétiques au XIe siècle, reconstruit au XIIIe s., le château de Gavaudun, sur son éperon rocheux, dispose d’un système défensif remarquablement adapté au site. De l’entrée en puits de jour au sommet du donjon, c’est une forteresse de conception audacieuse à découvrir dans une vallée préservée (classée site naturel depuis 1999).

Château de Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 10 07 sitechateaugavaudun@orange.fr

English :

Come and discover Gavaudun and its castle. Visit documents for adults and children are available in French, English and Dutch.

In case of bad weather, the castle will be closed to the public. Please bring closed shoes.

German :

Entdecken Sie Gavaudun und sein Schloss. Besuchsmaterial für Erwachsene und Kinder ist auf Französisch, Englisch und Niederländisch erhältlich.

Bei schlechtem Wetter ist die Burg für die Öffentlichkeit geschlossen. Denken Sie daran, geschlossene Schuhe mitzunehmen.

Italiano :

Venite a scoprire Gavaudun e il suo castello. I documenti di visita per adulti e bambini sono disponibili in francese, inglese e olandese.

In caso di maltempo, il castello sarà chiuso al pubblico. Si prega di portare scarpe chiuse.

Espanol :

Venga a descubrir Gavaudun y su castillo. Los documentos de visita para adultos y niños están disponibles en francés, inglés y neerlandés.

En caso de mal tiempo, el castillo permanecerá cerrado al público. Se ruega llevar calzado cerrado.

