Journées européennes du Patrimoine | Château de Grisy Château de Grisy Vendeuvre

Château de Grisy 47 Rue du Village Vendeuvre Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Château de Grisy vous ouvre les portes de ses jardins pour une visite libre des extérieurs.

Tout public Gratuit

Samedi 14h00-20h00

Dimanche 11h00-20h00

Château de Grisy 47 Rue du Village Vendeuvre 14170 Calvados Normandie +33 6 85 52 92 70

English : Journées européennes du Patrimoine | Château de Grisy

On the occasion of the European Heritage Days, Château de Grisy opens the doors of its gardens for a free outdoor tour.

All public Free

German : Journées européennes du Patrimoine | Château de Grisy

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Château de Grisy die Tore seiner Gärten für eine freie Besichtigung der Außenanlagen.

Für jedes Publikum Kostenlos

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Castello di Grisy apre le porte dei suoi giardini per una visita gratuita degli esterni.

Gratuito per tutti

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Château de Grisy abre las puertas de sus jardines para una visita exterior gratuita.

Gratis para todos

