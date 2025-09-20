Journées Européennes du Patrimoine Château de Hautefeuille Saint-Merd-la-Breuille
Saint-Merd-la-Breuille Creuse
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir, lors de visites guidées (10h et 14h) l’histoire du château de Hautefeuille.
Sur réservation .
Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 58 28 67
