Journées Européennes du Patrimoine Château de Hautefeuille Saint-Merd-la-Breuille samedi 20 septembre 2025.

Saint-Merd-la-Breuille Creuse

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir, lors de visites guidées (10h et 14h) l’histoire du château de Hautefeuille.

Sur réservation .

Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 58 28 67

