JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Château de la Chesnaye Saint-Mars-de-Locquenay

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Château de la Chesnaye Saint-Mars-de-Locquenay samedi 20 septembre 2025.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 20 et 21 septembre Château de la Chesnaye Sarthe

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres du site et des jardins.

Visites guidées du site et aperçu des intérieurs à 14h30, 15h30, 16h30.

Château de la Chesnaye Saint-Mars-de-Locquenay, 72440 Saint-Mars-de-Locquenay, France Saint-Mars-de-Locquenay 72440 Saint-Mars-de-Locquenay Sarthe Pays de la Loire Petite seigneurie rurale construite à la fin du XVIIe siècle, peu modifiée au XVIIIe siècle (l’intérieur conserve un riche décor de ces deux époques : sols en terre cuite, lambris, …). C’est une grande maison flanquée de deux pavillons et accompagnée d’un jardin.

Visites libres du site et des jardins.

J-G PICHON