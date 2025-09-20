Journées européennes du patrimoine Château de la Demande et Monuments de la Légion étrangère Musée de la Légion étrangère Aubagne

Journées européennes du patrimoine Château de la Demande et Monuments de la Légion étrangère Musée de la Légion étrangère Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Château de la Demande et Monuments de la Légion étrangère

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025.

Visites guidées 9h30/11h/14h30/16h30. Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuilière Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à une visite du quartier Vienot comprenant le monument aux morts, la voie sacrée, la bastide/château de la Demande.

Le Quartier Vienot sera exceptionnellement ouvert à la visite cette année. Accompagné de médiateurs, vous découvrirez le cœur de la Maison Mère de la Légion étrangère, vous apprécierez l’histoire et les intérieurs du château de la Demande ainsi que le majestueux Monument aux Mort situé au bout de la Voie sacrée. Le musée et son parcours rénové restera ouvert pour des visites libres durant tout le week-end de 9h à 18h30 (sans réservation).

Une bourse aux livres tenue par la Société des Amis du Musée de la Légion étrangère, ainsi que des ateliers de médiation autour de l’Uniforme (comment reconnaître les différents éléments, etc…) seront également proposés. .

Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuilière Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

On the occasion of the European Heritage Days, take part in a tour of the Vienot district, including the war memorial, the sacred way and the bastide/chateau de la Demande.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie an einer Führung durch das Viertel Vienot teilnehmen, die das Kriegsdenkmal, den heiligen Weg und die Bastide/Schloss der Forderung umfasst.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate il quartiere di Vienot, con il monumento ai caduti, la via sacra e il castello di Demande.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, haga un recorrido por el barrio de Vienot, incluido el memorial de guerra, la vía sagrada y la bastida/château de la Demande.

L’événement Journées européennes du patrimoine Château de la Demande et Monuments de la Légion étrangère Aubagne a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile