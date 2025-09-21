Journées Européennes du Patrimoine Château de la Grandière à Grez-Neuville Grez-Neuville

La Grandière Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Grandière proposées le 21 septembre 2025.

Château construit au 16e siècle et remanié au 18e siècle. Édifice entouré de douves en eau et d’un magnifique parc en partie boisé et agrémenté d’allées de chênes bicentenaires, de platanes, buis, charmilles et tilleuls.

Dimanche

Accès libre au parc de 14h30 à 19h

Visite commentée du château et du jardin à 14h30 et à 18h 5€ par adulte et 2,50€ par enfant.

Durée de la visite 30 min .

La Grandière Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 21 08 16

English :

Proposed European Heritage Days at Château de la Grandière on September 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes im Château de la Grandière vorgeschlagen am 21. September 2025.

Italiano :

Proposta di Giornate europee del patrimonio a Château de la Grandière il 21 settembre 2025.

Espanol :

Propuesta de Jornadas Europeas del Patrimonio en el Château de la Grandière el 21 de septiembre de 2025.

